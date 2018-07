Filho de Michael Bublé começa tratamento contra câncer, diz revista

. Foto: Reprodução/ Instagram

Noah, filho de 3 anos de Michael Bublé, começou seu tratamento contra o câncer. De acordo com informações da imprensa argentina, o objetivo do processo é diminuir o tumor que ele tem no fígado até o final deste ano.

Reportagens locais indicam que os médicos esperam que o tumor esteja pequeno o suficiente para operar depois da quimioterapia. A cirurgia estaria marcada para o fim de dezembro.

Depois da operação, os médicos pretendem fazer uma biópsia para saber se a quimioterapia de Noah deve ou não continuar. De acordo com especialistas, ele tem 90% de chance de sobrevier.