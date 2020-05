Filho de Meghan Markle e príncipe Harry, Archie completa um ano

Príncipe Harry e a esposa, Meghan Markle, apresentam o filho Archie Harrison Mountbatten-Windsor, em 2019 Foto: Dominic Lipinski/Pool via REUTERS

Archie Harrison Mountbatten-Windsor completa nesta quarta-feira, 6, seu primeiro ano de vida. Filho do príncipe Harry e de Meghan Markle, o garotinho nasceu em maio do ano passado, em um hospital particular em Londres. E parece que foi ontem. O casal não publica fotos do menino nas redes sociais.

Logo nas primeiras horas da manhã, o perfil oficial da rainha Elizabeth II no Twitter publicou uma homenagem ao bisneto.

“Feliz aniversário para Archie Mountbatten-Windsor, que está comemorando seu primeiro aniversário hoje”, diz a legenda da foto em que a rainha observa o pequenino nos braços de Meghan, logo após o nascimento.

Archie é o oitavo bisneto de Elizabeth. Harry e Meghan romperam com a realeza. Eles receberam o título de duque e duquesa de Sussex e abriram mão da nobreza para viver suas vidas de maneira independente.

Happy Birthday to Archie Mountbatten-Windsor who is celebrating his 1st birthday today! Archie is The Queen’s eighth great-grandchild. pic.twitter.com/PMaiY6NR1a — The Royal Family (@RoyalFamily) May 6, 2020

Já no perfil do Palácio de Kensington no Instagram foi publicada uma fotografia de toda a família real durante o batizado do pequeno Archie. "Desejamos que Archie tenha um feliz primeiro aniversário", diz a legenda da imagem.