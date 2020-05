Filho de Madonna dança música de Michael Jackson em tributo a homem assassinado pela polícia

Madonna e o filho David Banda Foto: Siphiwe Sibeko/ Reuters

David Banda, de 14 anos, apareceu em um vídeo publicado por sua mãe Madonna na quinta-feira, 28, dançando They Don't Care About Us (Eles Não Ligam para Gente, em inglês), de Michael Jackson, em crítica à violência policial contra o homem negro inocente George Floyd, morto por um agente em Minneapolis, nos Estados Unidos.

"Com a notícia do assassinato brutal de George Floyd se espalhando pelo mundo, o meu filho David dançou em tributo a George, à sua família e a todos os atos de racismo que acontecem todos os dias na América", escreveu Madonna na legenda.

David nasceu no Malawi, país africano, e foi adotado por Madonna em 2006, quando era bebê. Assista: