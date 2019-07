Filho de Luciano Huck volta a praticar wakeboard após acidente

Benício é o filho do meio dos apresentadores Luciano Huck e Angélica; eles são pais de Joaquim, de 14 anos, e Eva, de seis anos. Foto: Instagram/@angelicaksy

Luciano Huck publicou nesta sexta-feira, 26, uma foto de seu filho, Benício Huck, de 11 anos, um mês depois que ele sofreu traumatismo cranioencefálico enquanto praticava wakeboard.

O apresentador está aproveitando as férias com a família em Argolis, na Grécia, e mostrou o garoto equipado para voltar ao esporte, mas com capacete desta vez.

"Muito gratos, abençoados e felizes. Beni está de volta ao mar. Mas agora ele [está] com seu inseparável capacete", escreveu o pai.

"A linha que separa a felicidade do caos é muito tênue. Por isso vamos reforçar cada vez mais [a segurança]. Insistam que seus filhos usem capacete nas atividades de lazer: bicicleta, skate, patinete, surf, wakeboad, esqui, carrinho de rolimã e por aí vai", completou.

A criança recebeu alta do hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, em 25 de junho. De acordo com o boletim médico, o garoto apresentou uma "excelente recuperação clínica".