Filho de Luciano Huck recebe alta da UTI e apresenta quadro estável

Luciano Huck e o filho Benício; o menino sofreu acidente com um wakeboard em Ilha Grande, no Rio. Foto: Instagram/@lucianohuck

O filho do apresentador Luciano Huck, Benício, recebeu alta da unidade de tratamento intensivo (UTI) neurológico nesta segunda-feira, 24, após realizar uma neurocirurgia no fim de semana.

Leia também: Filho de Luciano Huck e Angélica sofre acidente com wakeboard e passa por cirurgia no Rio

Aos 11 anos de idade, o menino sofreu um acidente enquanto praticava wakeboard no último sábado, 22, nas proximidades da Ilha Grande, no litoral sul do Rio de Janeiro.

Um boletim médico emitido nesta segunda-feira afirma que o jovem mantém quadro clínico e neurológico estável.

Ele realizou um exame de ressonância magnética de crânio, "que demonstrou evolução satisfatória do trauma craniano no período evolutivo". Após o exame, Benício recebeu alta da UTI e foi para um quarto comum, segundo informa o boletim.

De acordo com a Marinha do Brasil, "o filho do apresentador esquiava em prática esportiva, desequilibrou-se da prancha e chocou a cabeça na mesma".

Conforme nota divulgada neste domingo, 23, pelo órgão, "por tratar-se de pancada na cabeça", a família optou "pela condução ao hospital para realizar os procedimentos médicos para esse tipo de acidente". No mesmo dia, Luciano Huck publicou uma mensagem para esclarecer os fatos: