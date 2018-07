Filho de Kadu Moliterno fala sobre homossexualidade em canal no YouTube

Foto: Reprodução/Instagram

Filho do ator Kadu Moliterno, Kenui, de 19 anos, encontrou nos Estados Unidos um ambiente mais amigável para assumir a homossexualidade. O garoto mora na Califórnia e tem um canal no YouTube com a amiga Destiny Medina, que é lésbica. O Gay Code já tem quase 25 mil inscritos e 25 vídeos, que vão desde a reação deles à eleição de Donald Trump até as histórias de como se assumiram gays.

Kenui conta que, no Brasil, sofria bullying na escola e, para se defender, ficava com meninas. "Eu fiquei negando por um tempo. Tipo: não sou gay, não posso ser", diz no primeiro vídeo do canal.

"Quando eu vim para cá (Estados Unidos) e fui para a escola, vi caras se beijando. Ninguém se importava e ninguém olhava para eles". O garoto começou a namorar um menino e foi só então que conseguiu se aceitar e começar a contar para os amigos e familiares.

"Eu estava com medo de contar para o meu pai, porque eu sabia que ele tinha toda a coisa de 'macho' e não morava aqui", relata. "Eu contei para ele por Skype. Eu disse: 'pai, estou namorando alguém'. E ele perguntou: 'ela é mais nova que você?', e eu disse: 'não, ela é ele'. E ele ficou quieto. E aí ele disse: 'ele trabalha?'."

Kenui diz que ficou surpreso com a reação, mas bastante satisfeito, apesar de, no início, o pai pedir para ele não revelar para muita gente aqui no Brasil. "Ele disse: faça o que te faz feliz. Você ser gay é irrelevante, não muda nada que eu sinto por você".

Esta foi a primeira foto que Kenui postou com o atual namorado: