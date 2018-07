Filho de Juliana Paes imobiliza o braço - e ela brinca com expressão do garoto

Juliana Paes em uma de suas brincadeiras com os filhos, Pedro (em pé) e Antônio (sentado) Foto: instagram.com/julianapaes

Em seu Instagram, a atriz Juliana Paes publicou uma foto de seu filho mais velho, Pedro, de 6 anos, com o braço imobilizado. No texto que acompanha a imagem, ela brinca com a expressão facial da criança. Pedro parece irritado com a situação e olha para o médico com um olhar mal humorado. "A cara de ódio dele olhando pro médico hahaha".

Ao escrever #meuirmãocaçulaéf..., Juliana deixou subentendido que o machucado foi consequência de alguma briga ou brincadeira, que acabou mal, entre Pedro e o irmão mais novo, Antônio, de 3 anos.