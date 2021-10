Filho de Ivete Sangalo e Daniel Cady completa 12 anos

Daniel Cady, marido de Ivete Sangalo, e Marcelo, filho do casal Foto: Instagram/@danielcady

Marcelo Sangalo, filho de Ivete e Daniel Cady, completa 12 anos de idade neste sábado, 2. O garoto recebeu homenagem dos pais nas redes sociais.

"Hoje é o dia do meu filhão, meu melhor amigo, o melhor de mim. A gente pediu a Deus e ele exagerou. Mandou esse cara muito especial, talentoso, sensível, amoroso, generoso, alto astral, um ser humano iluminado", escreveu Daniel em uma legenda da foto que publicou no Instagram.

Na imagem, ele e o filho aparecem sorridentes, na praia, segurando uma prancha de surf.

"Nosso encontro aqui na Terra não é de agora, e vamos permanecer juntos por muito tempo. Conte sempre comigo! Parabéns, filho! Te amamos muito!", concluiu.

A cantora Ivete Sangalo também fez uma homenagem ao filho. Ela publicou um vídeo em que Marcelo aparece rolando em uma montanha de areia.

"O cara mais incrível do mundo faz aniversário hoje! Meu presente lindo, minha alegria! Desejo a você tudo que você traz para o mundo com sua alegria, seu humor, sua inteligência e talento e essa beleza sem fim. Saúde, meu filho! Você veio para transformar e já está fazendo isso. A mamãe é a mais feliz do mundo por ter você e as nossas princesas. Seja feliz", escreveu Ivete no Instagram.

