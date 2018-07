Filho de Beckham teria recebido convite para estrelar reality show

Executivos de TV acompanham o namoro de Brooklyn Beckham e a atriz Chloe Moretz Foto: Bang Showbiz

Brooklyn Beckham, filho do ex-jogador de futebol e a estilista e ex-spice girl Victoria, e a atriz Chloe Moretz teriam recebido uma oferta milionária para estrelar um reality show próprio. No entanto, as famílias dos jovens ainda não foram convencidas.

"Canais dos EUA estão desesperados para assinar com ele. MTV e E! estão bem interessados, aparentemente. Eles acham que seria um tesouro para a TV. Brooklyn é de uma das famílias mais famosas do mundo e Chloe uma estrela de Hollywood", disseram fontes.

A estilista e ex-Spice Girl Victoria Beckham, é, particularmente, contra a ideia, pois recebeu muitas críticas quando tentou algo parecido em 2007: o reality 'Victoria Beckham: Coming to America'.

"Victoria é bastante resistente. Ela acha que Brooklyn é muito jovem. Ele entende as preocupações, mas isso causou tensão, porque ele gosta da ideia de usar o status de celebridade para um projeto", afirmou um fonte.

Na época, Victoria foi chamada de 'sem gosto' e quer proteger suas crianças disso. "Reality Show não é o tipo de exposição que eles querem. Podia prejudicar a marca Beckham".

Executivos da TV acompanham o romance de Brooklyn e Chloe por um tempo e acreditam que o momento para o show é perfeito. "Eles possuem legiões de fãs desesperados para saber sobre a vida deles juntos na intimidade".

Brooklyn completará 18 anos em março e não precisará mais de autorização dos pais para ter um programa na TV.