Filho de Arlindo Cruz lamenta um mês de internação do pai

Cantor sofreu um AVC Foto: Christina Rufatto/ Estadão

Nesta segunda-feira, 17, Arlindo Cruz completa um mês de internação. Em suas redes sociais, Arlindinho, filho do cantor, lamentou a falta do pai. "Hoje faz um mês que não escuto a voz do meu pai", escreveu no Facebook.

"O quadro dele continua estável, porém grave", informou. Por fim, Arlindo Neto pediu para que os fãs continuem rezando para que o pai saia da CTI.

Arlindo Cruz foi internado no dia 17 de março após sofrer um Acidente Vascular Cerebral.