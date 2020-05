Filhas do cantor Daniel roubam a cena em live de Dia das Mães; veja

O cantor sertanejo Daniel, a esposa e as duas filhas durante live no Dia das Mães Foto: YouTube/Daniel

Uma apresentação em casa, com a esposa e as filhas no sofá. A live do sertanejo Daniel contou com a participação de fãs em um telão, como se fosse uma plateia virtual, e depoimentos de amigos e músicos gravados em vídeo, como Xororó e Sérgio Reis.

Com o objetivo de arrecadar fundos aos hospitais do interior paulista durante a pandemia do novo coronavírus, a transmissão durou mais de três horas no YouTube e ocorreu após a live de Roberto Carlos, também pelo site e simultaneamente com a TV Globo. No fim da semana passada, após marcarem as apresentações para o mesmo horário neste Dia das Mães, os cantores entraram em um acordo e reprogramaram as agendas.

De início, Daniel agradeceu ao “rei” e disse que se sentia honrado em falar com ele por telefone. O sertanejo cantou duas músicas de Roberto Carlos durante a transmissão. Mas o que chamou atenção do público foi a presença das duas filhas de Daniel com Aline de Pádua, com quem é casado desde 2010.

Aparentemente tímidas, Lara, de 11 anos, e Luiza, de oito, que estavam usando máscara de proteção, se aproximaram do pai, sentaram no sofá e cantaram diversas músicas ao lado de Daniel. Afinadas, interpretaram Heal the World, de Michael Jackson, e emocionaram os internautas.

Aaah Deus que lindeza as filhas do #Daniel Catando em inglês, que lindas avemaria que live linda #DanielBrahmaLive #livedaniel #LiveDoDaniel — Nicky ‍ (@minamaluvida) May 10, 2020

chorando vendo o Daniel cantando com as filhas dele na live boa noite — luiza (@opaluzia) May 10, 2020

Agora eu chorei nessa live com @cantordaniel e as filhinhas cantando Paz! #peace ❤️❤️❤️❤️ — Aci Barbara Braga (@cicicrzbraga) May 10, 2020

A live de Daniel arrecadou doações para Fundo Social e Hospital Santa Therezinha, de Brotas, e o Hospital Amaral Carvalho e Santa Casa, de Jaú, no interior paulista. O dinheiro será revertido para famílias em situação de vulnerabilidade econômica por causa do novo coronavírus, além de pacientes e tratamentos contra a covid-19.

O Fundo Social de Brotas também poderá ser beneficiado recebendo doações, principalmente, de cestas básicas e itens de higiene e limpeza ao longo da pandemia. Doações poderão ser feitas e entregues no seguinte endereço: Rua José Martinelli, 25, na região central de Brotas.

Assista ao vídeo:

Receba no seu email as principais notícias do dia sobre o coronavírus