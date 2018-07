Filhas de Stallone revelam que procuravam contatos de seus 'crushes' atores no celular do pai

. Foto: Reuters/Mario Anzuoni

As irmãs Stallone estão na capa da edição de maio da revista Harper’s Bazaar. Promessas do mundo fashion, segundo a própria publicação, Sophia, de 20 anos, Sistine, de 18, e Scarlet, de 14, são filhas do ator Sylvester Stallone — estrela de filmes de ação — com Jennifer Flavin, ex-top-model.

Durante a conversa, elas contaram como conheceram — ou tentaram conhecer — algumas personalidades de Hollywood. “Quando era pequena, mexia no telefone do meu pai e pegava alguns números para mim, como o de Liam Hemsworth. Liguei para ele, mas ele não atendeu”, disse Sistine. Ela também revelou que seu “coração bateu mais forte” quando viu Leonardo DiCaprio pela primeira vez.

Scarlett contou que “meio que desmaiou” quando parabenizou o ator Ryan Gosling por ganhar o Globo de Ouro. Sophia, por outro lado, disse ter ficado muito envergonhada quando conversou com Ryan Reynolds.

As três jovens estão em alta desde janeiro, quando ganharam a premiação de Miss Golden Globe concedida pela Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood, que geralmente contempla filhos ou parentes de artistas conhecidos. “Tudo é muito novo, mas somos muito próximas”, afirmou Sophia, a mais velha, sobre a relação que possuem.