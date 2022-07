Filha mais nova de Tadeu Schmidt completa 18 anos e ganha festa: 'Merece ser muito feliz'

Filha caçula de Tadeu Schmidt completou 18 anos em festa luxuosa. Apresentador compartilhou alguns registros em seu perfil nas redes sociais. Foto: Instagram/@tadeuschmidt

Neste sábado, 2, Tadeu Schmidt compartilhou alguns registros da festa de 18 anos de sua filha mais nova, Laura. Na legenda da publicação do Instagram, o apresentador do Big Brother Brasil comemorou mais um ano de vida da filha.

"Viva! Laura 18! Agora, a festa saiu. Não foi no dia do seu aniversário por uma série de imprevistos... Mas foi agora, com mais gente querida reunida. Adorei! Que turma mais animada [...] Você merece muitas festas, minha lindona. Merece ser muito feliz", escreveu o jornalista.

Em seguida, Tadeu comenta que Laura fez questão de usar o mesmo vestido da festa de 15 anos: "Detalhe: ela fez questão de usar o mesmo vestido da festa de 15 anos. Não é fofa? Só precisou fazer uns ajustezinhos porque a menininha agora é um mulherão".

No final do texto, o apresentador brincou sobre os colegas de sua filha terem cantado a tradicional música Com Quem Será? "Ah… Só uma dúvida… Não entendi aquela história do 'com quem será...'. Me explica, depois, Loloca?", pediu o jornalista.