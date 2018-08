Filha de Tom Cruise vende limonada na Parada do Orgulho Gay dos EUA

A atriz Katie Holmes e a filha Suri Cruise. Foto: Lucas Jackson/Reuters

Suri Cruise, de 12 anos, filha do ator Tom Cruise e da atriz Katie Holmes, participou da Parada do Orgulho Gay em Nova York, no último domingo, 24, de um jeito diferente: vendendo limonada.

Uma pessoa que presenciou a cena falou à revista Us Weekly que a menina, que estava acompanhada de uma babá, "tinha uma pequena barraca junto de outros quatro amigos". Cada copo da bebida custava dois dólares.

"Eles tinham cereais de arroz nas cores do arco-íris e limonada, com símbolos ao redor da mesa para o orgulho [gay]", disse a fonte. "Ela foi muito doce e educada, dizendo a todos para aproveitar o dia e sorria quando as pessoas passavam", contou.

Nas redes sociais, internautas comentaram o momento. "Acabei de comprar uma limonada do orgulho de Suri Cruise. Dias normais em NYC", comentou uma pessoa.