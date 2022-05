Filha de Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli segura cobra e sorri sem medo; confira

Os apresentadores Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli e a filha Manu. Foto: Instagram/@ticipinheiro

Para qualquer criança, sobretudo depois de anos de pandemia de covid-19, encontrar animais de verdade se torna uma aventura. E não foi diferente com Manu, filha dos apresentadores de TV Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli.

Neste domingo, 15, a pequena pareceu ter bastante simpatia pelos animais. Isso porque Ticiane Pinheiro publicou uma série de fotos no perfil oficial dela no Instagram mostrando a menina se divertindo com sapos, tartarugas e até uma cobra, que pegou na mão e sorriu.

"Curtindo o domingo em família com a nossa destemida Manu", escreveu a apresentadora na legenda das imagens. Rafaela, filha de Ticiane com Roberto Justus, estava passando o fim de semana com o pai.