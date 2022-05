Filha de Tiago Leifert e Daiana Garbin apresenta quadro estável para câncer raro nos olhos

Tiago Leifert e Daiana Garbin falam sobre tratameto da filha, Lua, que tem um câncer raro nos olhos. Foto: Instagram/@tiagoleifert

Tiago Leifert e Daiana Garbin usaram as redes sociais na noite desta sexta-feira, 6, para darem notícias a respeito do estado de saúde da filha. Lua foi diagnosticada, há sete meses, com retinoblastoma bilateral, um tipo de câncer raro nos olhos. Desde então, os apresentadores dedicam grande parte dos seus esforços para cuidar e acompanhar a pequena no tratamento.

"As coisas estão andando. A gente gostaria muito de chegar aqui e falar, 'uhu', acabou! Férias, vamos para o shopping! Mas não, não é esse o momento ainda. O tratamento é lento", afirmou Leifert.

Em um vídeo publicado no Instagram nos perfis oficiais dele e da mulher, ambos ressaltaram que o processo não é fácil, mas que estão juntos nessa. "É cedo pra gente falar em cura, mas, nesse momento, o quadro da Lua é considerado estável. A nossa pequeninha passou por muita coisa, foram sete sessões de quimioterapia, mais uma cirurgia, uma radioterapia por dentro do olho", conta Daiana.

Nesse tempo, Lua chegou a ficar internada por três dias no hospital para a realização do procedimento. "E a nossa pequena está sempre alegre e sempre pulando. Ela é muito forte e reage bem. E a gente tem que acompanhar muito de perto, então, todos os meses, a gente vai lá no GRAACC (Grupo de Apoio ao Adolescente e Criança com Câncer), faz exame e olha direitinho. A gente nunca vai poder agradecer tanto carinho. E fica o alerta aos pais: levem seu filho ao oftalmologista. É uma coisa muito importante", ressalta Daiana.

Tiago Leifert enfatizou que, através do vídeo que fizeram quando souberam do diagnóstico nas redes sociais, muitas crianças foram diagnosticadas com retinoblastoma bilateral precocemente. "São mais de cinco crianças que foram diagnosticadas precocemente graças ao vídeo da Lua", acrescentou.

Assista ao vídeo: