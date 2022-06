Filha de Tadeu Schmidt celebra Dia do Orgulho LGBT+: 'Sou queer e me orgulho'

Valentina Schmidt, filha do apresentador Tadeu Schmidt, se define como uma mulher queer. Foto: Instagram/@valentinaschmidt

Valentina Schmidt, filha mais velha do apresentador Tadeu Schmidt, fez uma publicação em comemoração ao Dia do Orgulho LGBT+, celebrado nesta terça-feira, 28. A jovem de 19 anos falou sobre a decisão de expor sua sexualidade em um post no Instagram.

Na foto compartilhada, ela segura um cartaz com a mensagem 'sou queer e me orgulho'. O termo queer é usado para representar pessoas que não se identificam com os padrões heteronormativos da sociedade, ou seja, transitam entre as identidades gênero e orientações sexuais.

"Há um ano, tomei uma das decisões mais difíceis da minha vida. Uma decisão da qual me orgulho profundamente. Tenho orgulho de ter a liberdade para falar abertamente sobre a minha sexualidade", começou Valentina.

A atriz continuou: "[Tenho] Orgulho de amar quem eu quiser. Orgulho de ter uma família e amigos que me apoiam incondicionalmente. Orgulho de ser uma mulher queer. Orgulho de ser eu. Ninguém nunca vai tirar o meu direito de amar e ser feliz. Boa sorte para quem tentar. Que esse mês do orgulho tenha sido maravilhosos para todes nós".

Nos comentários da publicação, Tadeu Schmidt demonstrou apoio à filha com emojis de coração.