Filha de Sylvester Stallone conta que pai a jogou em mar com tubarões na adolescência

A atriz Sistine Stallone, filha de Sylvester Stallone. Foto: Instagram / @sistinestallone

A atriz Sistine Rose Stallone, de 21 anos, filha de Sylvester Stallone, afirmou, em entrevista ao USA Today, que, há cerca de quatro anos, seu pai a empurrou no mar da ilha de Bora Bora, na Polinésia Francesa, em uma região conhecida por ter muitos tubarões.

"Meu pai pensou que seria engraçado me empurrar. E ele me empurrou. Eu pude ver os tubarões ao meu redor. Eu tive um sério ataque de pânico", contou Sistine.

Nadar com tubarões é uma atividade comum em Bora Bora, mas a filha de Stallone se assustou e, assim que voltou para o barco onde a família estava, jogou o ator na água. "Está 'me tirando'? Se eu fui, ele tinha que ir também", brincou.

Sistine Rose Stallone está no elenco do filme Medo Profundo: O Segundo Ataque, que estreia em 7 de novembro nos cinemas brasileiros, no qual voltará a 'se encontrar' com tubarões.

A obra é uma sequência de Medo Profundo (2017) e conta a história fictícia de amigas que foram viajar juntas para um lugar paradisíaco e, durante uma atividade de mergulho, encontraram as ruínas de uma cidade submersa. De repente, elas se veem perdidas em um labirinto e descobrem que estão rodeadas de tubarões.

Assista ao trailer dublado de Medo Profundo: O Segundo Ataque, abaixo:

