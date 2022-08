Filha de Simony critica perguntas constantes sobre tratamento da mãe: 'Está sendo difícil'

Aysha Benelli, filha da cantora Simony, contou ter recebido mensagens de ódio por não se pronunciar sobre o tratamento da mãe contra o câncer. Foto: Instagram/@simonycantora

A atriz Aysha Benelli, uma das filhas da cantora Simony, criticou os constantes questionamentos que vem recebendo sobre o tratamento da mãe contra o câncer em um story publicado no Instagram nesta quinta-feira, 25.

Respondendo a uma pergunta enviada por um seguidor que perguntava o motivo de Aysha não se pronunciar sobre o assunto, ela pediu para que os fãs respeitem o espaço pessoal da família.

"É a primeira e a última vez que vou responder sobre isso. Não me pronuncio muito a respeito, pois acho que envolve muitas questões pessoais e coisas que ninguém tem a ver sobre", escreveu na legenda de uma foto publicada com a mãe.

Aysha ainda contou receber mensagens de ódio e ressaltou que os fãs devem procurar atualizações sobre Simony no próprio Instagram da cantora. "Eu não preciso ficar postando para mostrar que estou dando apoio para ela, isso eu faço em casa", disse.

Ela afirmou que, apesar de a mãe estar bem e o tratamento estar funcionando, a situação é "bem difícil de lidar" para a família. Segundo a atriz, a notícia pegou a todos de surpresa, mas o fato de a cantora ter descoberto a doença na fase inicial ajuda na melhora.

"Deu uma boa remexida em várias coisas, mas estamos super confiantes (sic) e estou sempre junto dela", finalizou.

Simony contou ter sido diagnosticada com um câncer no intestino no início de agosto. Na última terça-feira, 23, ela atualizou os seguidores sobre o estado de saúde e disse que o tumor está diminuindo.