Filha de Silvio Santos comemora aniversário de casamento um dia após o marido ser preso

Silvia Abravanel, filha de Silvio Santos Foto: Silvana Garzaro / Estadão

Silvia Abravanel comemorou quatro anos de casada nesta quarta-feira, 6, com o cantor Kleiton Pedroso de Abreu, conhecido como Edu Pedroso. A filha de Silvio Santos usou suas redes sociais para dividir o momento com seus seguidores.

Leia também: Silvia Abravanel fala sobre o orgulho que tem de ser adotada

"Hoje eu completo quatro anos de casada, bodas de flores e frutas, e quero comemorar com vocês também. Muito obrigada pelo carinho e muitas flores e frutas para vocês!", falou em um vídeo.

Ela também publicou uma foto do dia de seu casamento. "Quatro anos ao seu lado e a maior alegria da minha vida é ter dito sim para a felicidade", escreveu para o marido.

Edu Pedroso foi preso na tarde desta terça-feira, 5, por não pagar uma dívida de pensão alimentícia. Ele foi liberado poucas horas depois.

Confira a publicação: