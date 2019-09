Filha de Sabrina Sato se diverte com boneca de R$ 3 mil em Paris

A apresentadora Sabrina Sato e e a filha Zoe. Foto: Instagram/sabrinasato

Sabrina Sato passou pela Semana de Moda de Milão e aproveitou a viagem a Europa para curtir um pouco o tempo com a filha Zoe, e a mãe, Kika, também em Paris, na França.

Entre um clique e outro no Instagram, Sabrina aparece em momentos mais descontraídos com a pequena.

Em um dos vídeos publicados nos stories na rede social, a apresentadora mostra a Zoe abrindo uma caixa com uma boneca feita sob encomenda pela Dolce & Gabbana.

“Cadê ela? Cadê? Ah, que linda, Zoe! Você gostou muito da boneca, né?”, disse Sabrina. A boneca faz parte da coleção Dolce & Gabbana Dolls e é avaliada pelo site da grife em aproximadamente R$ 3 mil.

A pequena Zoe se diverte com a boneca Dolce & Gabbana, avaliada em R$ 3 mil. Foto: Instagram/sabrinasato

Dias antes da viagem, Sabrina Sato e Duda Nagle decidiram que a filha ficaria no Brasil e não acompanharia a mãe durante o trabalho em Milão. Porém, mudaram de ideia.

“Há dois meses, sabia que viria para a Semana de Moda de Milão com uma agenda lotada de trabalho. Então, junto com o papai Duda, decidimos que a Zoe iria ficar em casa. Mas a dois dias atrás da viagem, a saudade falou mais alto e, apesar de já estarmos com todas as passagens fechadas e avião quase lotado, fiz de tudo pra trazer minha filha comigo e, para me ajudar, veio também a minha mãe”, escreveu na legenda da foto em que as três aparecem no aeroporto.

Sabrina Sato fez questão de posar para fotos em frente ao Museu do Louvre, na França, com Zoe no colo. “Turistando e apresentando Paris para o amor da minha vida”, escreveu. Arraste a seta para a direita para conferir.

Em outro momento com Zoe, Sabrina Sato fez alguns vídeos em que mostra a filha tomando café da manhã.

“Bom dia para você que já acorda comendo um omeletão. Gente, eu juro que ela come tudo. Está gostoso, né, Zoe?”, comenta a mamãe.