Filha de Robin Williams explica por quê se afasta das redes sociais no dia da morte do pai

Ator Robin Williams Foto: Mario Anzuoni/Reuters

A filha do ator Robin Williams, Zelda, usou seu Twitter para postar uma reflexão sobre o dia do aniversário de morte de seu pai, que morreu em 2014, após cometer suicídio, em 11 de agosto.

"Amanhã é o aniversário de morte do meu pai. Como sempre, eu não estarei aqui", escreveu ela na segunda-feira, 10. "É difícil para mim em dias bons e normais ser a pessoa que esperam que aceite graciosamente as necessidades do mundo em compartilhar suas memórias dele e expressar suas condolências pela perda", continuou.

Em seguida, a filha de Robin Williams prosseguiu: "Como já disse no passado, ao mesmo tempo que fico constantemente tocada por todo seu amor contínuo por ele, alguns dias isso pode parecer um memorial, um lugar, não uma pessoa, pelo qual as pessoas passam e deixam seus sentimentos e então seguem seus dias confortáveis de que seu amor por ele foi testemunhado".

"Mas , às vezes, isso me deixa emocionalmente enterrada sob uma pilha de memórias de outras pessoas em vez das minhas", explicou. Por fim, Zelda Williams divulgou diversos contatos de linhas de prevenção ao suicídio em diversos países.

Confira a postagem da filha de Robin Williams abaixo: