Filha de Ozzy Osbourne escapa de incêndio em estúdio de gravação em Hollywood

Incêncio em prédio com estúdios de gravação matou uma pessoa em Los Angeles. Aimée Osbourne, filha de Ozzy Osbourne, estava no local e conseguiu escapar. Foto: AP/Damian Dovarganes e REUTERS/Mario Anzuon

A filha de Ozzy Osbourne, a cantora Aimée Osbourne, escapou de um incêncio na noite desta quinta-feira, 19, em Los Angeles. O acidente aconteceu em um prédio com diversos estúdios de gravação em Hollywood e a causa não foi divulgada. Uma pessoa morreu.

Sharon Osbourne, mãe de Aimee, compartilhou a informação através do Instagram e disse que sua filha e o produtor dela estavam no edifício que pegou fogo, mas conseguiram se salvar.

Sharon publicou uma notícia do jornal Los Angeles Times, que ainda não identificava as vítimas do acidente, e escreveu: "Hoje a minha filha estava trabalhando em um estúdio de gravação neste prédio com o produtor dela. Eles são os sortudos que saíram vivos".

"É extratemente doloroso que alguém perdeu sua vida hoje e nós estamos mandando nossas orações para essa pessoa e para a família dela. O que aconteceu hoje foi horrível. Eu realmente espero que a partir de agora prédios como esse sejam melhor regulamentados para segurança contra incêndios", continuou.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Los Angeles, o chamado foi recebido por volta de 17h40 no horário local e a equipe levou 51 minutos para apagar o incêncio. O fogo se espalhou após começar no primeiro andar, onde a vítima do acidente foi encontrada.

"O prédio era um centro criativo para música em Hollywood, um espaço que deveria ter sido regulamentado com um código de incêndio. Produtores, músicos, mixadores e artistas também perderam todos os seus equipamentos", completou Sharon Osbourne em sua publicação.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais