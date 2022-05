Filha de Nick Jonas e Priyanka Chopra recebe alta após 100 dias na UTI neonatal

A filha do cantor Nick Jonas e da atriz Priyanka Chopra recebeu alta após mais de 100 dias internada na UTI neonatal. Foto: Instagram/@nickjonas

O Dia das Mães, comemorado em vários países neste domingo, 8, foi ainda mais especial para o casal Nick Jonas e Priyanka Chopra. O cantor e a atriz revelaram que a filha, Malti Marie Chopra, recebeu alta após ter ficado mais de 100 dias internada na UTI neonatal.

Os dois compartilharam uma foto com a bebê no colo nos perfis do Instagram. "Neste Dia das Mães, não podemos deixar de refletir sobre estes últimos meses e a 'montanha-russa' em que estivemos, que, agora sabemos, muitas pessoas também passaram", escreveram.

Eles ainda disseram que "cada jornada de cada família é única" e agradeceram aos médicos que cuidaram da bebê em um hospital neonatal de Los Angeles, na Califórnia. "Nosso próximo capítulo começa agora", comemoraram.

Nick também aproveitou a oportunidade para parabenizar Priyanka, que comemorou o primeiro Dia das Mães. "Você me inspira em todos os sentidos e está assumindo esse novo papel com tanta facilidade e firmeza", escreveu.

O artista disse ser grato por "compartilhar essa jornada" com a atriz e afirmou que ela já é "uma mãe incrível".

No perfil dela do Instagram, a atriz parabenizou todas as mães e também se declarou a Jonas. "Não há ninguém com quem eu prefira fazer isso do que com você. Obrigada por me fazer mamãe, Nick Jonas. Eu te amo", disse.

Os dois anunciaram o nascimento da bebê em janeiro deste ano. Malti Marie chegou ao mundo por meio da barriga de aluguel, procedimento permitido em alguns países.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais