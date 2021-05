Filha de Nicette Bruno é intubada devido a covid-19 e irmã, Beth Goulart, pede oração; veja

A atriz Barbara Bruno, primogênita de Nicette Bruno e Paulo Goulart Foto: Instagram/@barbarabrunoatriz

Beth Goulart usou as redes sociais neste domingo, 2, para pedir orações pela irmã, que está internada por causa de complicações do novo coronavírus. Bárbara Bruno, primogênita de Nicette Bruno e Paulo Goulart, de 64 anos, teve de ser intubada e a irmã fez um vídeo no Instagram pedindo apoio dos amigos, familiares e fãs.

"Eu tenho uma notícia para dar que não é tão agradável, mas infelizmente é cada vez mais comum para as famílias brasileiras. Minha irmã, minha querida e tão amada irmã, foi testada positivo para a covid-19. Ela está hospitalizada, internada no CTI e hoje teve que fazer a intubação", conta Beth Goulart.

A atriz também pediu uma mobilização de fé: "Gostaria de pedir que todos se unissem em uma corrente de oração, às 18h, para que ela saia vitoriosa, assim como todos os outros que estão doentes, todos que estão hospitalizados nesse momento", finalizou.

Nicette Bruno morreu, aos 87 anos, no fim do ano passado, por complicações da covid-19.

Assista ao vídeo: