Filha de Michael Jackson, Paris lança carreira musical com dupla

Em 1993, quando a Liga de Futebol Nacional (NFL) dos EUA vivia uma queda em sua audiência, a solução foi apelar para o 'Rei do Pop'. Michael Jackson foi responsável pela primeira grandiosa apresentação no intervalo com clássicos como 'Billie Jean', 'Black or White' e 'We Are the World' no Super Bowl daquele ano.

Foto: Gary Hershorn/Files/Reuters