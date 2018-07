Filha de Michael Jackson faz nova tatuagem em homenagem ao cantor

Foto: Reprodução/Instagram

Paris Jackson tatuou a capa do álbum Dangerous em seu braço em homenagem ao seu pai Michael Jackson.

A garota de 18 anos compartilhou no Instagram uma fotografia de sua segunda homenagem permanente ao pai, que vem depois que ela teve as palavras "Queen of My Heart" com a letra de seu pai gravadas em seu pulso esquerdo no mês passado.

Ao lado de uma fotografia de sua nova tatuagem, Paris citou as palavras que seu pai escreveu em seu livro de poemas e reflexões de 1992, intitulado Dancing the Dream, e aconselhou seus seguidores a "nunca esquecerem" de suas "raízes".

"'O significado da vida está contido em cada expressão da vida. Ela está presente na infinidade de formas e fenômenos que existem em toda criação'. Nunca esqueça de suas raízes, e sempre seja orgulhoso de onde você veio", escreveu.

"The meaning of life is contained in every single expression of life. It is present in the infinity of forms and phenomena that exist in all of creation." Never forget your roots, and always be proud of where you came from.

A nova tatuagem exibe os olhos de Michael, uma coroa, elefantes, macacos e um pavão, assim como na capa do oitavo álbum de estúdio de Michael, lançado em 1991, que apresenta as faixas Remember the Time, Heal The World e She Drives Me Wild.

Paris tinha 11 anos quando seu pai morreu e já havia falado no passado de seu desejo de fazer uma tatuagem em tributo ao popstar, que morreu em junho de 2009, aos 50 anos, em decorrência de uma intoxicação aguda provocada pela substância propofol.