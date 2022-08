Filha de Juliano Cazarré recebe alta após mais de um mês de internação

Maria Guilhermina, filha de Juliano Cazarré, foi diagnosticada com a Anomalia de Ebstein, que acomete a válvula tricúspide do coração. Foto: Instagram/@leticiacazarre

Após mais de um mês de internação, a filha de Juliano Cazarré pôde deixar o hospital nesta segunda-feira, 1º. Maria Guilhermina nasceu no dia 21 de junho com uma doença rara, denominada Anomalia de Ebstein, e precisou ficar em observação depois de passar por uma cirurgia logo após o nascimento.

A menina chegou a ser internada na UTI, mas, segundo as atualizações do artista, já consegue respirar sozinha. Leticia Cazarré, mulher do ator, compartilhou nos stories do Instagram o momento em que a bebê deixou o hospital.

De acordo com Letícia, ela e Maria ainda precisarão ficar em São Paulo. No momento, Juliano está no Rio de Janeiro com os outros quatro filhos do casal, Vicente, Inacio, Gaspar e Maria Madalena, para as gravações de Pantanal.

Ele, que interpreta Alcides no remake da TV Globo, tem feito uma série de lives no Instagram com meditações religiosas, pedindo, diversas vezes, pela recuperação de Maria Guilhermina.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais