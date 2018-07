Filha de Fabio Assunção encanta o pai ao falar de amor

O ator Fabio Assunção e sua filha, Ella Felipa Foto: Instagram / @fabioassuncaooficial

O ator Fabio Assunção publicou em seu perfil do Instagram, no último domingo, 8, um vídeo de um diálogo fofo em que ele e sua filha de cinco anos, Ella Felipa, conversam sobre o amor.

“Pai, o amor é muito maior do que você”, começa Ella. “O seu amor não é desse tamanho, ele é muito maior do que você pensa”, afirmou a criança. O pai dá trela e pergunta: “Mas esse amor todo que eu sinto, ele cabe no meu coração?”. Ela responde: “Cabe, claro!”.

Depois, o artista quer saber da filha se ela acha que o amor existe ou é invenção. “Ele existe de verdade, pai, você tem que acreditar em mim”, diz a menina. “E você me ama quanto?”, indaga Fábio. “Muito, pai, muito, você já sabe”, devolve Ella.

Em um momento descontraído, ele questiona à pequena se o amor dela "cabe na cidade". "Cabe", diz ela, para surpresa do pai, que esperava que a resposta fosse um pouco mais longe.

Confira abaixo o vídeo do momento fofo entre pai e filha:

diálogo sobre o volume do amor ❤️❤️❤️❤️❤️❤️ @maguilabanguela @joaoborgonovi Uma publicação compartilhada por Fabio Assunção (@fabioassuncaooficial) em Out 8, 2017 às 12:47 PDT

