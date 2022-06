Filha de Elon Musk quer retirar sobrenome do pai para não ser associada a ele

Vivian Jenna Wilson, filha de Elon Musk, entrou na Justiça para mudar o nome por questões de gênero e escolheu excluir o sobrenome do pai biológico. Foto: Joe Skipper/REUTERS

A filha do bilionário Elon Musk entrou na Justiça para mudar o registro do nome por questões de gênero e escolheu não incluir o nome do pai. Segundo informações do site norte-americano TMZ, Vivian Jenna Wilson é uma mulher trans e não quer mais ser associada a Musk.

O site teve acesso aos documentos que pediam pela mudança do nome de Vivian. No processo, ela indica que as mudanças se dão por "questões de gênero e o fato de que não desejo mais estar relacionada ao meu pai biológico de qualquer maneira, jeito ou forma".

A audiência do processo está marcada para esta sexta-feira, 24. Vivian é filha da escritora Justine Wilson, que foi casada com o bilionário entre 2000 e 2008. Ela também tem um irmão gêmeo, Griffin.

Em 2020, Musk usou o perfil dele no Twitter para fazer diversas declarações contra a comunidade trans. Ele chegou a dizer que "pronomes são um s***" e que apoiava os transgêneros, mas achava "todos esses pronomes um pesadelo estético".

I absolutely support trans, but all these pronouns are an esthetic nightmare — Elon Musk (@elonmusk) December 16, 2020