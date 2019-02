Filha de Deise, do Fat Family, posta homenagem após morte da mãe

Talita em foto ao lado da mãe, Deise Cipriano. Foto: Instagram / @talitadeisinha

Talita Cipriano, filha de Deise Cipriano, cantora do grupo Fat Family que morreu na última terça-feira, 12, usou os stories de seu Instagram para postar uma homenagem à sua mãe nesta quinta-feira, 14.

"Sem palavras. Obrigada, mãe, por fazer ser quem eu sou hoje. Te amo eternamente. Meu exemplo de mulher, de mãe e de vida está com nosso papai aí. Até"

Talita, que também é cantora e chegou a participar do The Voice Kids, garantiu que seguirá os rumos de Deise: "Tudo que você me ensinou, pode ter certeza que vou continuar fazendo e o legado vai continuar. Obrigada por tudo."

"Não consigo parar de escrever em prantos mas sei que Deus está comigo. Eu sei que você sente muito orgulho de mim e pode deixar que agora vou te deixar mais orgulhosa ainda. Obrigada a todos da minha família e amigos. Vamos que vamos", completou.

Ela também falou sobre os ensinamentos religiosos passados por Deise: "Nunca duvide do poder de Deus, como dizia minha mãe. E Deus só coloca alguém na batalha quando ele sabe que o povo confia nele e que vamos vencer."

Talita ainda ressaltou que via a mãe como sua "melhor amiga" e a pessoa em quem mais confiava, e propôs uma reflexão aos seguidores: "Falem 'eu te amo' hoje. Perdoem hoje. Eu vou me recuperar e volto. Beijos."