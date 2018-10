Filha de Deise, do Fat Family, decide raspar cabeça para apoiar mãe no combate ao câncer

Deise, cantora do Fat Family, luta contra um câncer no fígado. Foto: Instagram/@talitadeisinha

O diagnóstico de câncer muda a vida do paciente e, consequentemente, mexe com os familiares que o acompanha. E não é diferente com Deise Cipriano, integrante do grupo Fat Family.

No começo de setembro, ela recebeu a notícia de que estava com um tumor no fígado e precisou ser internada no Instituto do Câncer, em São Paulo. Com as sessões de quimioterapia, a cantora teve de raspar a cabeça por causa da perda de grande quantidade de cabelo.

Para apoiar a mãe nesse momento tão delicado, Talita Cipriano, filha de Deise, decidiu aderir ao visual. No perfil no Instagram, Talita agradece as mensagens de apoio à mãe e declara que deixou a vaidade de lado ao raspar o cabelo.

“Raspar o cabelo foi um sacrifício a Deus e para dar apoio e significado para minha mãe de que ela não está sozinha”, escreveu.