Filha de Ceará diz querer 'casar' com filho de Galisteu em vídeo: 'Príncipe'

Mirella Santos, Ceará e a filha Valentina Foto: https://www.youtube.com/watch?v=JqUEyLEBZCg

Valentina, a filha do humorista Ceará e da modelo Mirella Santos, continua chamando atenção nas redes sociais por conta de sua fofura. Ao ser perguntada pela mãe sobre com quem iria se casar, respondeu: "Um príncipe".

"E quem é o príncipe?", continuou a mãe. "O Vittorio. Vou casar com ele, sou a princesa", prosseguiu a garota.

O Vittorio ao qual Valentina se refere é, na verdade, o filho da apresentadora Adriana Galisteu. Na legenda do vídeo no Instagram, Mirella brinca: "Vê se ela tem idade para querer casar! Essa Valentina! Cada vez mais me surpreende. Prepara Adriane Galisteu! Eu juro que nunca ensinei isso pra ela!".

Confira o vídeo abaixo: