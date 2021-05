Filha de Beth Carvalho conta que tentou impedir último show da mãe

Luana Carvalho em entrevista ao programa 'Conversa com Bial' Foto: Reprodução/ Globoplay

A filha da sambista Beth Carvalho, Luana, revelou que tentou impedir a mãe de fazer seu último show, há três anos. Na época, a cantora se apresentou deitada por causa das fortes dores que sentia na coluna.

Beth Carvalho morreu em abril de 2019, vítima de uma infecção generalizada. A artista faria 75 anos no dia 5 de maio. Então, em homenagem a ela, Pedro Bial realizou uma entrevista com Luana e o cantor Dudu Nobre, que era amigo e afilhado da artista.

O cantor afirma que a decisão de Beth cantar deitada foi uma "demonstração de garra". Para a filha, a sambista se sentia comprometida demais com seu público e não poderia deixá-lo na mão.

"Tentar impedir a minha mãe não era uma coisa muito possível, mas eu sofri muito, queria que ela tivesse parado de se apresentar muito antes, porque eu tinha medo da exposição dela e, principalmente, medo dela morrer no palco", iniciou Luana.

"Quando você tem uma mãe no nível de importância dela, na vida de tanta gente, não só na minha, as pessoas são muito mais fãs do que qualquer outra coisa. O amor pela Beth Carvalho transcende a Elisabeth o tempo todo pros outros", explicou ela.

"No meu caso, já fazia muito tempo que eu estava só interessada na saúde da minha mãezinha, que estava numa situação muito difícil. Mas, aos poucos, eu entendi o compromisso dela de estar presente na vida das pessoas. Eu sei que minha mãe me amava muito, mas a vida dela era ser uma artista de samba", concluiu.