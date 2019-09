Filha de Bela Gil completa 11 anos e recebe homenagem do avô

O cantor Gilberto Gil e a neta Flor, filha de Bela Gil. Foto: Facebook/gilbertogiloficial

A filha de Bela Gil, Flor, completa 11 anos nesta terça-feira, 17, e recebeu uma linda homenagem do avô, o cantor Gilberto Gil. A equipe do músico relembrou um vídeo, de julho, em que a menina ensaia a música Goodbye, my girl ao lado dele.

"A netinha Flor canta e encanta cada dia mais! Muitas alegrias e felicidades pra ela, que sua trajetória seja sempre brilhante e cheia de doçura (mas doces saudáveis, fica tranquila mamãe Bela Gil)", brincou na descrição da publicação.

No vídeo, Flor surpreende com uma voz harmoniosa enquanto Gilberto a acompanha com voz e violão. A menina foi a convidada especial para cantar com o avô na estreia da turnê Ok ok ok, na Europa.

Bela Gil também publicou uma homenagem para a filha em rede social. "É amando que a gente cresce e evolui. Você me mostrou o amor puro e verdadeiro, com muitos momentos de orgulho, felicidade e alegria e pitadas de impaciência e estresse. Espero que seu dia e sua vida sejam regadas de sol, amor e chuva pra você crescer lindamente. Te amo e feliz aniversário minha Flor", escreveu ela.

Na época da turnê de Gilberto Gil, Bela compartilhou um trecho da participação da filha em um show. Veja: