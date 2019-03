Fila online para pré-venda dos shows de Sandy e Junior ultrapassa 180 mil pessoas

Os irmãos Sandy e Junior durante entrevista coletiva para anunciar a turnê 'Nossa História'. Foto: Nilton Fukuda / Estadão

A pré-venda para nove dos dez shows da turnê Nossa História de Sandy e Junior causou uma intensa movimentação no site Ingresso Rápido. A partir das 10h desta quarta-feira, 20, clientes com cartão Elo tinham direito à pré-venda de ingressos, mas quando o acesso foi liberado, se depararam com uma fila online ultrapassando 180 mil pessoas.

Fãs relataram que os ingressos online esgotaram logo na primeira hora de venda em ao menos quatro capitais: São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Curitiba. No Twitter, muitos pediam para que a dupla providenciasse shows extras nas cidades mais concorridas.

As vendas presenciais também começaram às 10h e contaram com mais espera. Alguns fãs da dupla chegaram a passar a noite no local para garantir o lugar na fila. As vendas para o público em geral abrem na madrugada da próxima sexta-feira, 22, às 00h01.

Apenas nove dos dez shows da turnê tiveram as vendas liberadas nesta quarta-feira. A compra de ingressos para o show de Manaus teve de ser adiada por questões operacionais e ganhou novas datas: 3 e 4 de abril para cartão Elo e 5 de abril para venda geral.

Veja as principais reações sobre a pré-venda dos ingressos para os shows de Sandy e Junior:

Mais de 180 mil pessoas na fila da pré-venda de Sandy e Junior, que esgotou em menos de 30 min. Já podem adicionar shows extras por favor? #SandyEJuniorNossaHistória — Gabe Simas (@gabesimas) 20 de março de 2019

#sandyejuniornossahistória Eu acho que Sandy e Júnior não assistiram o DVD deles no Maracanã pra fazer o show deles em 2019 num lugar tão pequeno. — Adalberto Rodrigues (@rodrrgs) 20 de março de 2019

O Globo Repórter da próxima sexta vai ser sobre "De onde surgiram pessoas com cartão elo pra acabar coma pré-venda de #sandyejuniornossahistória" — Lê, Let, Letícia (@Lersmonteiro) 20 de março de 2019

A fila do ingresso rápido tá um absurdo, sem falar que eu estava acompanhando o site antes de abrirem as vendas e na hora que abriu ele travou, quando conseguir entrar de novo já tava uma fila de 52 mil pessoas na minha frente, parabéns pelo lixo de atendimento pic.twitter.com/nAXnMIYpBM — ⛈ (@curalines) 20 de março de 2019

Recebi agora um e-mail da Ingresso Rápido sobre a pré-venda de ingressos pros shows de Sandy&Júnior, fui em comprar só pra pesquisar o valor dos ingressos e só confirmei uma coisa, essa dupla não conhece o que é o flop há 30 anos. pic.twitter.com/oaTnhMUTOE — Bruno Eliton (@itsthatbruno) 20 de março de 2019

VEJA TAMBÉM: 10 provas de que o mundo não superou a separação de Sandy & Junior