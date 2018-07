Fifth Harmony coloca nova foto em redes sociais, agora sem Camila Cabello

A nova formação de Fifth Harmony, agora sem Camila Cabello. Foto: Reprodução/Instagram

Alguns dias após o anúncio conturbado da saída de Camila Cabello, o Fifth Harmony resolveu dar uma atualizada nas redes sociais. Agora, nas imagens de perfil do Instagram, Twitter e Facebook, aparecem apenas Lauren Jauregui, Ally Brooke, Dinah Jane e Normani Kordei.

Além disso, na imagem de capa do Facebook, elas postaram uma foto em que está escrito 'Fifth Harmony', deixando claro que, mesmo com quatro integrantes, o nome continua o mesmo.