'Fico feliz por ela', diz ex sobre noivado de Ariana Grande

Ariana Grande no MET Gala, em Nova York. Foto: REUTERS/Eduardo Munoz

O rapper Mac Miller falou sobre o que sentiu quando a ex-namorada, Ariana Grande, ficou noiva do comediante Pete Davidson, em entrevista à rádio Beats 1, da Apple Music. Os dois se separaram no início de maio deste ano após dois anos juntos. Um mês depois, a cantora anunciou o noivado. “Fico feliz por ela seguir em frente com a vida”, afirma.

O rapper explica que o término foi uma questão simples: “eu estava apaixonado por ela. Nós vivemos bons e maus momentos, no estresse e tudo mais. Chegou ao fim e nós dois seguimos em frente. É simples assim, sabe?”.

Miller conta que ultimamente está afastado das mídias sociais, mas não por causa da separação. Ele diz estar concentrado na gravação do seu disco Swimming, com lançamento previsto para o dia 3 de agosto. “Eu estava prestes a lançar meu álbum. E também tudo parecia meio sem importância, como a necessidade de mostrar às pessoas que eu estava bem. Como é que é isso? De onde vem isso? Por quê? Por que temos essa necessidade de usar as mídias sociais e a internet?”, questiona.

Após a separação, em abril, Ariana disse, em um story de seu Instagram, que o rapper é um dos seus melhores amigos e uma de suas pessoas favoritas: “Eu o respeito e o adoro infinitamente e sou grata por tê-lo em minha vida de qualquer forma, em todos os momentos, independentemente de como nosso relacionamento mudará ou do que o universo reserva para cada um de nós".