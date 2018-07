'Fico com vergonha', diz namorada do MC G15 e musa inspiradora de 'Deu Onda'

MC G15 e a namorada Ingryd Tawane. Foto: Reprodução/Instagram

O 'mozão' de MC G15, autor do hit Deu Onda, tem nome e sobrenome: Ingryd Tawane, sua namorada desde os 13 anos. A jovem, de 18 anos - mesma idade do MC - agora mora com ele em São Paulo, conforme contou em conversa com o site EGO.

Sobre o hit, Ingryd não esconde sua felicidade pela repercussão. "Antes de ele estourar, G15 falou para mim: 'Amor, antes de 2016 terminar, vou estourar um hit'. Todas as músicas que ele faz, ele me conta. Ele disse que teve que colocar uma putaria na música para ela estourar. Eu sempre dei força para ele, que é um guerreiro. Isso sempre me emociona muito", disse.

Ela revelou, porém, que se sente um pouco envergonhada por ser 'citada' na música. "Fico com muita vergonha, mas se não fosse assim, acho que não estourava", acredita.

A jovem contou que Gabriel, nome real do funkeiro, sempre foi muito batalhador e que ajudava o pai, um ajudade de pedreiro, no trabalho. "Ele sempre foi um guerreiro e trabalhava para ajudar a mãe e os irmãos. Sempre foi meu orgulho", diz.

Entretanto, Ingryd disse que o namorado sempre pensou mesmo em trabalhar com música. Ela acompanhou sua carreira desde o início e, quando o sucesso aumentou, o MC decidiu sair do Rio e vir para São Paulo. Ela resolveu acompanhá-lo: "Me formei e vim com ele", conta.

G15, porém, nunca foi muito fã de estudar. "Ele fugiu da escola e de casa para cantar, G15 odeia escola! Foi expulso da maioria onde estudava. Parou de estudar aos 14 anos", revelou Ingryd.