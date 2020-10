'Ficção é uma coisa, realidade é outra', responde Xuxa a Sikêra Jr. sobre filme que fez no passado

Os apresentadores Xuxa Meneghel e Sikêra Jr. Foto: Denise Andrade / Estadão | Reprodução de 'Alerta Nacional' (2020) / RedeTV!

Xuxa Meneghel se defendeu de acusações por parte de Sikêra Jr. e fez críticas ao apresentador do Alerta Nacional, da RedeTV!, em sua coluna na revista Vogue publicada nesta quarta-feira, 28.

A briga entre os dois começou na última quarta-feira, 21 de outubro, quando, ao falar sobre uma notícia em que uma mulher teria flagrado seu marido fazendo sexo com uma égua, Sikêra Jr. propôs uma 'simulação' do vídeo feita por seus colegas de programa - um deles utilizando uma máscara de burro.

"A última informação que recebemos é que eles se separaram e ele vai casar com a égua. É um jumento, um casal gay", encerrou, fazendo piada sobre a situação.

Xuxa, então, criticou a forma como a reportagem foi conduzida em uma rede social e, posteriormente, o apresentador respondeu-a durante o Alerta Nacional. Na terça, 27, Xuxa postou um vídeo com a campanha "Zoofilia é crime", enquanto Sikêra sugeriu a internautas a hashtag "pedofilia não prescreve".

Sikêra Jr. faz piada com caso de zoofilia durante o 'Alerta Nacional' Foto: Reprodução de 'Alerta Nacional' (2020) / RedeTV!

Acusações de Sikêra Jr. a Xuxa

"Lamentavelmente, eu era muito fã. [Quando] eu era pequenininho, meu sonho era ir na plateia ver a que se diz rainha, que hoje não dá mais audiência, está sendo empurrada de horário, vai lançar um livro LGBT para crianças", disse, em referência a Maya, nova publicação da cantora.

Em seguida, Sikêra Jr. fez referência ao longa Amor, Estranho Amor: "A mesma que fez um filme com uma criança. Sim, ela nua, com uma criança de 12 anos. Ô, ex-rainha, quero dizer para você que pedofilia é crime e não prescreve não, tá?"

"Tua filha falando que ofereceu maconha para tu. Isso é coisa que se diga para uma formadora de opinião? Todo mundo preocupado com o rabo do cavalo. Apologia às drogas também é crime, ex-rainha", concluiu.

Resposta de Xuxa a Sikêra Jr.

Sobre as críticas por conta de sua atuação no filme, Xuxa respondeu: "Esse senhor disse que transar com criança é pedofilia e ele tem razão, assim como sexo com animal é zoofilia, ambos crimes".

"Errou ao dizer que eu fiz, alías, errou muito feio, mas isso é assunto para meus advogados. De qualquer forma, esclarecendo o que eu acredito que ele não saiba, ficção é uma coisa e realidade é outra."

"Há 40 anos, fiz um filme onde interpretei uma menina de 15 anos que foi vendida a um prostíbulo para ser dada de presente a um político. Uma ficção, que retrata o que se passa até hoje na vida de muitas meninas e meninos, não na minha", continuou.

Xuxa ainda citou o fato de ter sofrido abuso sexual em sua juventude: "Nós, que fomos vítimas de abusos na infância, não sabemos o que a pessoa está fazendo, assim como aquela égua que foi amarrada na árvore".

Sobre a fala de Sikêra de que faria "apologia às drogas", a apresentadora respondeu: "Todos sabem o quanto eu sou contra qualquer tipo de droga, ilícita ou não: não bebo, não fumo e nunca me droguei, nem por curiosidade."

"Minha filha e quem me conhece, sabe disso. Em um contexto bem diferente, falando da cannabis, comentou que, antes de eu morrer, deveria tomar um porre e provar maconha, ou seja, me permitir errar um pouco. Foi um comentário, e não uma realidade", explicou.

Sobre as críticas ao livro Maya, Xuxa questionou: "Ele já leu? Ele viu uma égua sendo estuprada e riu! Acredito que não terá discernimento de assimilar o conteúdo do meu livro, que é amor. Dá para entender ele não gostar de mim, já que eu sou contra o machismo, homofobia, racismo e a favor dos bichos."

A cantora ainda afirmou que pretende entrar na Justiça contra o apresentador: "Isso tudo foi para dizer que meus advogados vão trabalhar para mais uma instituição ganhar dinheiro, pois, sim, qualquer pessoa que vier me difamar, contar mentiras ou distorcer a realidade por causa do livro, filme, ou o que seja, terá que pagar por isso".

Sobre o fato de não citar Sikêra Jr. nominalmente, disse: "Perdoem se não coloco o nome do 'apresentador', é que realmente eu não sei seu nome, apenas que trabalha na RedeTV!. Parece que ele quer ser bastante popular e caricato, uma mistura de palhaço e repórter com postura bem forçada".

Após a repercussão dos comentários de Xuxa, o apresentador usou suas redes sociais para falar sobre o caso, postando um trecho da cena que originou a polêmica em seu programa com o comentário "tire suas conclusões!".

"Enfrentar o que eu venho enfrentando hoje, gente grande, pesada, com muito dinheiro, bem relacionada, pessoas com alta influencia. [...] Eu nunca me imaginei 'na boca' dessas pessoas e incomodando tanto. Nunca imaginei", afirmou Sikêra em seu programa.

Zoofilia não é piada

Na terça-feira, 27, Xuxa lançou a campanha "Zoofilia não é piada" em resposta aos comentários de Sikêra Jr..

"Zoofilia é crime, não é piada. Não existe sexo com animais. Não existe sexo com crianças. Isso é estupro", diz, em vídeo que também conta com sua filha, Sasha Meneghel, a atriz Camila Pitanga, a cantora Rita Lee e as apresentadoras Ana Maria Braga, Angélica e Luisa Mell.

Confira a campanha de Xuxa abaixo e, em seguida, o vídeo com a piada de Sikêra Jr. envolvendo zoofilia:

Clique aqui para ler a crítica do filme Amor, Estranho Amor, que conta com Xuxa no elenco, por Rubens Ewald Filho no Estadão da época.

Saiba mais sobre o filme Amor, Estranho Amor abaixo: