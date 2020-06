'Ficamos chateados', relembra Bruna Marquezine sobre 'namoro' revelado ao vivo na TV

Os atores Bruna Marquezine e Maurício Destri Foto: Caiuá Franco / Globo

A atriz Bruna Marquezine relembrou sua reação ao ter um suposto relacionamento com o ator Maurício Destri revelado ao vivo durante o programa Mais Você, em 2015. Ela comentou que os dois ainda não tinham nada definido na ocasião, e que ficaram chateados com a situação.

Os atores, que interpretavam o casal Mari e Benjamin na novela I Love Paraisópolis, participavam de uma conversa com Ana Maria Braga no Mais Você quando foi exibido um vídeo da mãe de Destri.

“Ser mãe do Maurício é muito bom, maravilhoso, e sendo sogra da Bruna Marquezine, é melhor ainda. Eu espero que esse romance, esse namoro dure depois do término da novela”, comentou Lucrécia Alves no vídeo.

É possível ver que os dois reagiram ao comentário rindo, ficando sem palavras, e Bruna deu mais detalhes sobre o que pensou no momento: “Depois foi punk. Fiquei 'P' da vida, Mau ficou triste e ficamos chateados porque foi algo que a produção induziu na hora da entrevista da mãe dele e ela sem experiência falou isso, mas ela nem sabia direito em que pé que a coisa tava”.

“A pior/melhor parte é que não estávamos namorando mesmo, por isso combinamos que negaríamos e iríamos nos preservar até a relação se tornar algo mais concreto ou não, mas depois do programa”, destacou Bruna.

