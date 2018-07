Festival sertanejo cancela show de Victor e Leo

Victor Chaves virou réu em ação por agressão a sua esposa, Poliana Foto: Globo/Pedro Curi

O Fenadoce é Show, festival de música sertaneja no Rio Grande do Sul, cancelou a apresentação da dupla Victor e Leo. A organização usou as redes sociais para fazer o anúncio.

"A produção da Fenadoce é Show, sensível às reações públicas, comunica que o show de Victor & Leo, marcado para o dia 14 de junho, foi cancelado", informou post no Facebook.

A reação do festival ocorreu depois de Victor Chaves ser declarado réu na Justiça de Minas Gerais por agredir sua esposa, Poliana Bragatini. O cantor negou as acusações e disse que jamais machucaria ninguém.

Procurada pelo E+, a assessoria da dupla afirmou que não se posicionará quanto ao assunto.