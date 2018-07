Festa oficial da turnê não previa presença de Justin Bieber 

Personalidades foram à festa logo depois do show, na última quarta-feira, 29 Foto: Wilton Junior/Estadão

Na última quarta-feira, 29, depois do show de Justin Bieber no Rio de Janeiro, ocorreu uma festa para convidados, a after party oficial da turnê do cantor, a Purpose World Tour. Entre as personalidades que compareceram estavam Larissa Manoela, Carol Nakamura, Bruno Gissoni e outros.

Havia expectativa de que o cantor comparece à festa, no entanto, sua presença nunca foi confirmada pela John John, organizadora do evento. No comunicado oficial sobre a festa, foi anunciado que a atração principal seria o DJ e rapper Maejor, que é amigo do cantor.

Além da festa no Rio de Janeiro, o evento também ocorrerá em São Paulo, no dia 1º de abril. Será que os convidados têm expectativa de que ele vá?