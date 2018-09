Festa de debutante com alusão a período escravagista gera revolta

Imagem ilustrativa. Foto: Pixabay / @miltonhuallpa95

O tema de uma festa de debutante está causando revolta na internet após fotos publicadas pela empresa responsável pela cerimônia terem viralizado nas redes sociais.

Nas imagens, uma garota aparece em um ambiente que parece remeter ao Brasil colonial, vestida com roupas finas e usando uma tiara, à frente de uma mesa repleta de comida, e cercada por pessoas negras posicionadas como se fossem seus criados. Diversos internautas estão acusando os organizadores de racismo.

Confira abaixo:

"Que triste! Essa criatura não teve ninguém para falar pra ela que era uma péssima escolha?", comentou uma usuária do Facebook. "Em pleno século 21 e as pessoas fazem isto! Escravidão virando tema de festa", publicou um usuário do Twitter.

O perfil que veiculou inicialmente as imagens no Instagram, da empresa Cerimonial Lorena Machado, está com as configurações de privacidade fechadas.

O E+ entrou em contato com Hugo Mercês, advogado que está cuidando do caso para a empresa Cerimonial Lorena Machado e também a empresa Baleiros Badalados. Em nota de esclarecimento, ressalta que "em momento algum a produção do evento enalteceu o período escravocrata, no qual milhares de homens e mulheres foram escravizados". "O tema do evento é Imperial Garden, em alusão ao período Imperial, diferentemente do veiculado nas redes sociais."

A nota ainda ressalta que as empresas envolvidas lamentam o "caráter discriminatório" que o ensaio fotográfico tomou nas redes sociais, e que "assumem o compromisso de reavaliarem seus processos internos de produção".

"Na oportunidade, e reconhecendo o erro, as envolvidas pedem sinceras desculpas pelo ocorrido e comprometem-se a abrir o diálogo com as instituições públicas e grupos ligados ao combate à discriminação racial e proteção de direitos do povo negro".

Uma nota de esclarecimento chegou a ser publicada no perfil do Facebook da própria Lorena Machado, ressaltando que as fotos foram tiradas na última quarta-feira, 14 de março, em "um ensaio fotográfico de um aniversário de 15 anos, cujo tema é Imperial Garden."

"Presenciamos a veiculação dessas imagens como uma reprodução do período escravocrata e forma de racismo. Diante dos ocorridos, com total humildade, estamos vindo a público nos retratar e pedir perdão. Jamais foi nossa intenção fazer qualquer retratação que levasse a entender que a escravidão foi algo bom em nossa história. Tínhamos a única intenção de retratar o período histórico do império que, infelizmente, tinha escravidão", continuou.

"Graças a outros olhares, percebemos que fomos infelizes nessa reprodução. Erramos, sim! E admitimos nosso erro. Como todo ser humano, estamos passíveis de erros e acertos. Desta vez erramos, e feio! Pedimos perdão a todos os negros, negras, descendentes, pardos e pardas e a qualquer pessoa que tenha se sentido atingida por nossa publicação. Não foi nossa intenção agredi-los ou ofendê-los, mas admitimos que fizemos. E viemos humildemente pedir o perdão de vocês".

Ao término, o cerimonial ainda se coloca como "aberto a críticas e elogios, pois eles que nos fazem crescer e amadurecer como seres humanos e profissionais."

A publicação, porém, foi deletada posteriormente. A página Cerimonial Lorena Machado, no Facebook, que contava com quase 5 mil curtidas, também foi tirada do ar.

Confira a seguir algumas postagens de internautas revoltados com a situação:

Vou fazer meu casamento com Cerimonial Lorena Machado. Tema: Holocausto. — KD6-3.7 (@silverssoul_) 15 de março de 2018

Sabe o que acontece quando o país vira as costas para a história, ataca a cultura e o discurso de ódio fala mais alto que os direitos humanos?? ESCRAVIDÃO vira tema de festa de 15 anos em forma de HOMENAGEM. — Iuri K. (@cinefilo_K) 15 de março de 2018

como ja nao bastasse a morte da marielle franco vc descobre que teve um aniversario de 15 anos com o tema ESCRAVIDAO????????????????? — rincon sapiencia (@eduardamaralc) 15 de março de 2018

Vereadora executada, festa de 15 anos com tema de escravidão, olha, o apocalipse tá deixando de ser um medo e tá passando a ser uma esperança — nic (@xxnclss) 15 de março de 2018

Eu tô chocada com uma publicação que vi agora no face. Uma cerimonialista publicou fotos do seu trabalho no insta, até aí tudo normal. Eis que o trabalho foi uma festa de 15 anos, TEMA relacionado a escravidão "Imperial Garden", vejam as fotos.. É I.N.A.C.R.E.D.I.T.Á.V.E.L pic.twitter.com/xP5CVheMly — Mayara Artioli Maia (@MaiaArtioli) 15 de março de 2018

Ai a pessoa tem a brilhante ideia de fazer um aniversário de 15 anos baseado nas Sinhás, mulheres brancas servidas pelas mulheres negras na época da escravidão. Deus, manda o diluvio, ensina os animais a se salvarem sozinhos e acaba com isso logo. #cerimoniallorenamachado — Mário Guedes A. Jr (@mariobhz) 15 de março de 2018

Em pleno século XXI e as pessoas fazem isto!! Escravidão virando tema de festa pic.twitter.com/gqKh1HT3yi — Marco Coi (@1NegroLindo) 15 de março de 2018

eu nem conheço(ainda bem) a menina que fez ensaio de 15 anos com temática escravidão MAS A VERGONHA ALHEIA TA BATENDO AQUI — Dyo (@dyonathakonig) 15 de março de 2018

