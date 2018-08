Festa de 60 anos de Zilu Camargo tem bolsa de grife como tema

Zilu Camargo, ex-mulher de Zezé Di Camargo Foto: Luciana Prezia/Estadão

Zilu Camargo completou 60 anos no último sábado, 9, e recebeu uma festa surpresa do namorado, Marco Ruggiero. Um detalhe em particular chamou a atenção na celebração: o tema do bolo era bolsa importada.

“Que dia especial! Fui pega de surpresa... E olha que isso é muito difícil. Me enganaram direitinho! Ganhei uma festa especial do meu amor Marco Ruggiero e da minha comadre Andreia Moraes, repleta de amigos queridos, filhos e netos. Obrigada! Vocês eternizaram esse momento em meu coração.”, agradeceu.

Em seu Instagram, Zilu postou muitas fotos ao lado das pessoas queridas e mostrou alguns detalhes da festa. Numa delas, é possível ver que o bolo foi decorado com uma 'bolsa' da grife Chanel.

“Posso esquecer tudo que me faz triste, mas jamais esquecerei quem me fez feliz. E assim começo mais um ciclo, cheia de vida, inúmeras alegrias e transbordando amor e gratidão”, disse.

Confira: