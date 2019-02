Ferrugem apresenta problemas de saúde e terá de perder mais de 30 quilos

O cantor de samba e pagode Ferrugem. Foto: Instagram/@ferrugem

Por meio de uma foto publicada no Instagram, o cantor Ferrugem justificou o motivo do cancelamento dos shows do último fim de semana, nos dias 23 e 24, que seriam realizados em São Carlos e Olinda.

"Tudo ficando melhor do que antes, graças a compreensão de vocês e a dedicação dos médicos. Com isso descobri que a saúde não está tão linda assim e que preciso me cuidar", escreveu na legenda. O cantor acrescentou que precisa perder no mínimo 32 quilos para "recuperar a saúde" e pediu perdão ao público por causa dos cancelamentos, prometendo remarcar as datas.

Ainda na imagem em que aparece tomando medicamentos em um hospital, Ferrugem completou: "Graças a Deus já estou me recuperando, por isso quero agradecer a todos vocês pela compreensão, minha banda, contratantes e principalmente ao público. Ao mesmo tempo que foi horrível ter cancelado os shows, foi lindo saber o quanto faço falta e o quanto todos vocês se preocupam comigo e minha saúde. Agora é ficar 100% para continuar dando o melhor de mim para todos vocês".

No último sábado, 23, a página oficial do Ferrugem no Instagram publicou um comunicado informando o afastamento do cantor dos palcos por determinação médica, mas o motivo ainda não havia sido revelado.