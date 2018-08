Fernando Rocha 'inverte papéis' com médico do 'Bem Estar'; veja

O apresentador Fernando Rocha ao lado do Dr. Kalil. Foto: Reprodução de 'Bem-Estar' (2018) / TV Globo

O apresentador do Bem Estar, Fernando Rocha, publicou uma foto em seu Instagram relembrando a reação de seu companheiro de programa, o Dr. Roberto Kalil Filho, que viralizou após não aprovar uma piada no programa no último dia 25 de julho (Relembre aqui).

"Sabe quando você não acha graça de uma piada?", escreveu Rocha na legenda, ao lado de uma foto em que os dois aparecem com os "papéis trocados" em relação ao momento original.

Confira a postagem abaixo:

Fernando Rocha loucão no começo do Bem Estar... E o médico, na lata: "não foi muito legal esse começo de programa" pic.twitter.com/rIMjPwIlTT — Ren (@RenatoJG) 25 de julho de 2018

eu n to me aguentando com esse cara do bem estar falando da clara e do ovo véi — Raphael com PH (@raphaelarruda96) 25 de julho de 2018

Eu ainda to chorando com a cara do DR. Kalil — Toretto (@dominevess) 25 de julho de 2018

"aí a clara disse p ovo, não fica triste... a gente se encontra no bolo" HAUAHHAHAHAHAJAHHSHSHSHSHHSHAHAHAJAJAJJAJSJAJAJJAJAJABSJBSJSBSJSBJSBSJS — João Pedro Machado (@fiapo05) 25 de julho de 2018

Esse negócio da clara com ovo alegrou meu dia em 500% — Lucas Zanella ⚡️ (@lucasmzanella) 25 de julho de 2018

