'Fernandinho' e 'Ofélia' se reencontram após quatro anos do fim da parceria

Foto: Reprodução/Instagram

Os atores Lúcio Mauro e Claudia Rodrigues não esconderam a felicidade em se reencontrar, quatro anos após o fim da dupla Fernandinho e Ofélia, personagens icônicos do Zorra Total, da Globo.

Claudia foi até a casa de Lúcio para matar a saudade do amigo e acabou posando para uma foto, publicada por Lúcio Mauro Filho no Instagram.

"Olha que encontro mágico! Claudinha Rodrigues foi visitar Seu Lúcio e não sabemos ainda quem ficou mais feliz! Eu não estava lá, mas a querida Adriane Bonato fez esse lindo registro! Pra relembrar Ofélia e Fernandinho! Dois guerreiros! Viva a vida!", escreveu o filho do veterano na legenda da foto.

Fernandinho e Ofélia formavam um casal incompatível no Zorra Total. Ele, um empresário bem-sucedido e amigo de grandes personalidades do meio artístico, sofria com as pérolas que saíam da boca de sua mulher, uma emergente sem classe, que provocava diversas saias-justas quando recebiam visitas em casa. Seu bordão mais conhecido era "só abro a boca quando tenho certeza".

Tanto Lúcio Mauro quanto Claudia estão em fase de recuperação após problemas de saúde. Ele recebeu alta hospitalar há poucos dias, depois de sofrer um AVC. A atriz quebrou o tornozelo durante uma tentativa de assalto em Curitiba.