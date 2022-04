Fernanda Vasconcellos mostra barrigão da primeira gravidez

Fernanda Vasconcellos com as crianças da família Reis no domingo de Páscoa. Foto: Instagram / @cassioreis

Entrando no sétimo mês de gestação, a atriz Fernanda Vasconcellos, 37, mostrou pela primeira vez o barrigão da sua gravidez no último domingo, 17. A foto foi compartilhada pelo marido, Cássio Reis, pai do bebezinho que está chegando.

Cássio e Fernanda estão juntos desde 2013, eles passaram a páscoa com a família do rapaz, onde Fernanda aparece numa escadinha com as crianças, já que a mais nova ainda não saiu da barriga.

É a primeira gravidez dela e eles aproveitaram o momento para desejar uma feliz páscoa aos amigos e seguidores através do Instagram.

“Que a vida se renove com saúde, amor, fé e esperança. Que o doce sorriso de quem você ama esteja presente em sua vida. Que a família seja sempre seu porto seguro e força para recomeçar. Uma linda Páscoa pra você!”, publicou o ator.

A publicação emocionou amigos e fãs da atriz. “Ai que lindeza”, comentou a atriz Camila Rodrigues, que é amiga pessoal da nova mamãe, desde que contracenaram em Malhação, da TV Globo. Outra atriz próxima a Fernanda, Silvia Pfeifer, também comentou: “Fotos maravilhosas. Tá linda, Fernanda!”.