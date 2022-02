Fernanda Vasconcellos anuncia que está grávida de Cássio Reis: 'Amor crescendo dentro de mim'

Os atores Cássio Reis e Fernanda Vasconcellos estão a espera do primeiro filho Foto: Instagram/@cassioreis

Fernanda Vasconcellos e Cássio Reis estão a espera do primeiro filho. Nesta sexta-feira, 11, o casal fez o anúncio simultaneamente nas redes sociais.

"Acredito que grandes alegrias acontecem no meio do caminho, e não tinha ideia de como é romântico para o casal quando não se tem dúvidas quando a gente leu: "grávida" escrito no visor. Além de ser uma delícia ver a indicação estimada das semanas, isso nos deu a real dimensão que o amor está crescendo dentro de mim, dentro da gente!", afirmou Fernanda.

No Instagram, ela e o marido aparecem abraçados, segurando o teste de gravidez. A publicação foi comentada por fãs, amigos e outros artistas, como Duda Nagle, Beth Goulart, Carol Castro e Camila Rodrigues, que escreveu: "Amiga, que emoção! Parabéns pra vocês! Fiquei emocionada quando vi essa foto. Amo vocês e morro de saudade", escreveu.

"Agora sonhamos com novas histórias pra contar através de outro coração", afirmou Cássio Reis. O ator e Fernanda Vasconcellos estão juntos desde 2014.